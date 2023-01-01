Yammer ((dinle)) kuruluşlar içinde özel iletişim için kullanılan ücretsiz bir kurumsal sosyal ağ hizmetidir. Yammer ağına erişim, kullanıcının İnternet etki alanı tarafından belirlenir, böylece yalnızca onaylı e-posta adreslerine sahip kişiler ilgili ağlara katılabilir. Hizmet, şecere web sitesi Geni.com için dahili bir iletişim sistemi olarak başladı ve 2010 yılında bağımsız bir ürün olarak piyasaya sürüldü. 2008. Microsoft daha sonra 2012 yılında Yammer'ı 1,2 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Şu anda Yammer, Office 365 ve Microsoft 365'in tüm kurumsal planlarına dahildir.

Web Sitesi: yammer.com

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