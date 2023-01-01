Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pingdom AB, Stockholm'de kurulan ve daha sonra Austin, Texas merkezli SolarWinds tarafından satın alınan bir hizmet şirketi olarak İsveçli bir web sitesi izleme yazılımıdır. Şirket, akademik yayınlarda ve medya kuruluşlarında internetle ilgili istatistiklerin kaynağı olarak sıklıkla alıntılanan küresel internet kullanımına ilişkin yıllık raporlar yayınlamaktadır.

Web Sitesi: pingdom.com

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