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iZettle

iZettle

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Web Sitesi: izettle.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

iZettle AB, Nisan 2010'da Jacob de Geer ve Magnus Nilsson tarafından kurulan İsveçli bir finansal teknoloji şirketidir ve şu anda PayPal'a aittir. İlk uygulama ve hizmetini 2011 yılında piyasaya süren şirket, ödemeler, satış noktaları, finansman ve iş ortağı uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli finansal ürünler sunmaktadır. Şirket, akıllı telefon tabanlı mobil ticaret için akıllı kart okuyucu ve uygulama geliştiren ilk şirket olmuştur. uluslararası güvenlik gereksinimleri.

Web Sitesi: izettle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iZettle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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