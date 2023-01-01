iZettle AB, Nisan 2010'da Jacob de Geer ve Magnus Nilsson tarafından kurulan İsveçli bir finansal teknoloji şirketidir ve şu anda PayPal'a aittir. İlk uygulama ve hizmetini 2011 yılında piyasaya süren şirket, ödemeler, satış noktaları, finansman ve iş ortağı uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli finansal ürünler sunmaktadır. Şirket, akıllı telefon tabanlı mobil ticaret için akıllı kart okuyucu ve uygulama geliştiren ilk şirket olmuştur. uluslararası güvenlik gereksinimleri.

Web Sitesi: izettle.com

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