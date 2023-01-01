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Instapaper, web içeriğinin e-okuyucu, akıllı telefon veya tablet gibi farklı bir cihazda "daha sonra okunabilmesi" için kaydedilmesine olanak tanıyan bir yer imi hizmetidir. Hizmet, 2008 yılında Marco Arment tarafından kuruldu ve 2011 sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon kullanıcıya sahip. Nisan 2013'te Marco, çoğunluk hissesini Betaworks'e sattı ve 2016 ortasında Pinterest şirketi satın aldı. Temmuz 2018'de Instapaper'ın mülkiyeti Pinterest'ten yeni kurulan Instant Paper, Inc. şirketine devredildi. Geçiş 6 Ağustos 2018'de tamamlandı.

Web Sitesi: instapaper.com

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