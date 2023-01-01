Facebook (facebook olarak stilize edilmiştir), Menlo Park, California merkezli bir Amerikan çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidir ve aynı adı taşıyan Facebook, Inc. şirketinin amiral gemisi hizmetidir. Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi öğrencileri ve oda arkadaşlarıyla birlikte kurulmuştur. Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris Hughes. Kurucular başlangıçta Facebook üyeliğini Harvard öğrencileriyle sınırladı. Üyelik Columbia, Stanford ve Yale'i kapsayacak şekilde genişletildi, ardından Ivy League'in geri kalanını, MIT'yi ve Boston bölgesindeki yüksek öğretim kurumlarını, ardından diğer çeşitli üniversiteleri ve son olarak lise öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletildi. 2006'dan bu yana, en az 13 yaşında olduğunu iddia eden herkesin kayıtlı Facebook kullanıcısı olmasına izin verilmektedir, ancak bu, yerel yasalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Adı, Amerikalı üniversite öğrencilerine sıklıkla verilen facebook rehberlerinden geliyor. Facebook'a kişisel bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi İnternet bağlantısı olan cihazlardan erişilebilir. Kayıt olduktan sonra kullanıcılar kendileri hakkında bilgilerin yer aldığı bir profil oluşturabilirler. "Arkadaş" olmayı kabul eden diğer kullanıcılarla veya farklı bir gizlilik ayarıyla herhangi bir okuyucuyla paylaşılan metin, fotoğraf ve multimedyayı yayınlayabilirler. Kullanıcılar ayrıca çeşitli yerleşik uygulamaları kullanabilir, ortak ilgi gruplarına katılabilir, Marketplace'te ürün veya hizmet satın alabilir ve satabilir ve Facebook arkadaşlarının etkinlikleri ve takip ettikleri Facebook sayfalarındaki etkinlikler hakkında bildirimler alabilirler. Facebook, Aralık 2018 itibarıyla aylık 2,3 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve 2010'lu yılların dünya çapında en çok indirilen mobil uygulaması olduğunu iddia etti. Facebook, medyada geniş yer buldu ve çoğu zaman kullanıcı gizliliğini (örneğin, Cambridge Analytica veri skandalı), siyasi manipülasyon (2016 ABD seçimlerinde olduğu gibi), bağımlılık ve düşük özgüven gibi psikolojik etkiler ve sahte haberler, komplo teorileri, telif hakkı ihlali ve nefret söylemi gibi içerikler. Yorumcular Facebook'u bu tür içeriğin yayılmasını isteyerek kolaylaştırmakla suçladı.

Web Sitesi: facebook.com

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