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Discovery+ (Discovery Plus olarak telaffuz edilir; Discovery+ olarak stilize edilir), Discovery, Inc.'e ait bir yayın hizmetidir. Hizmet, Discovery'nin ana kanal markalarının kitaplıklarından alınan gerçek programlamaya ve orijinal serilere (genellikle mevcut programların yan ürünlerini içeren) odaklanır. Discovery ağlarından) ve diğer edinilen içeriklerden. İlk olarak 23 Mart 2020'de Hindistan'da piyasaya sürüldü. Mevcut Dplay platformlarının yeniden markalanmasıyla Birleşik Krallık ve Avrupa'ya yayıldı ve 4 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü.

Web Sitesi: discoveryplus.com

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