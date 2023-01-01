Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Minds, alternatif teknolojiye sahip blockchain tabanlı bir sosyal ağdır. Kullanıcılar Minds'ı kullanarak para veya kripto para kazanabiliyor ve tokenlar, gönderilerini öne çıkarmak veya diğer kullanıcılara kitlesel fon sağlamak için kullanılabiliyor. Minds, ana akım sosyal medya ağlarından daha mahremiyet odaklı olarak tanımlanıyor. Engadget ve Vice, Minds'ı aşırı sağcı kullanıcılar ve içerikteki üstünlüğü nedeniyle eleştirdi.

Web Sitesi: minds.com

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