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Minds

Minds

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Web Sitesi: minds.com

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Minds, alternatif teknolojiye sahip blockchain tabanlı bir sosyal ağdır. Kullanıcılar Minds'ı kullanarak para veya kripto para kazanabiliyor ve tokenlar, gönderilerini öne çıkarmak veya diğer kullanıcılara kitlesel fon sağlamak için kullanılabiliyor. Minds, ana akım sosyal medya ağlarından daha mahremiyet odaklı olarak tanımlanıyor. Engadget ve Vice, Minds'ı aşırı sağcı kullanıcılar ve içerikteki üstünlüğü nedeniyle eleştirdi.

Web Sitesi: minds.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Minds ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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