WebCatalog
Known

Known

withknown.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Known çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşbirliğine dayalı bir sosyal yayıncılık motoru. Bilinen, herhangi bir sayıda kullanıcının paylaşılan bir sitede blog gönderileri, durum güncellemeleri, fotoğraflar ve daha fazlasını yayınlamasına olanak tanır. Sağlam açık kaynak çerçevesi, tam teşekküllü topluluk siteleri veya tek bir kullanıcı için bir blog oluşturmak için kullanılabilir. O size kalmış.

Web Sitesi: withknown.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Known ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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