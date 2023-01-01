WebCatalog
Private Email

Private Email

privateemail.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Private Email çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Namecheap Private Email, işbirliğine dayalı, bulut tabanlı ve açık kaynaklı bir yazılımdır. Tabletler, masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarda çalışan yeni ve modern bir tasarım sunarak kullanıcıların istedikleri zaman ve yerde iletişim kurmasına olanak tanır. Özel E-posta, kullanıcıların paylaşılan klasörlerde ortak bir alan oluşturmasına, görevleri ayarlamasına ve kontrol etmesine, çalışma programları oluşturup yönetmesine ve çok daha fazlasına olanak tanır.

Web Sitesi: privateemail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Private Email ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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