Namecheap Private Email, işbirliğine dayalı, bulut tabanlı ve açık kaynaklı bir yazılımdır. Tabletler, masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarda çalışan yeni ve modern bir tasarım sunarak kullanıcıların istedikleri zaman ve yerde iletişim kurmasına olanak tanır. Özel E-posta, kullanıcıların paylaşılan klasörlerde ortak bir alan oluşturmasına, görevleri ayarlamasına ve kontrol etmesine, çalışma programları oluşturup yönetmesine ve çok daha fazlasına olanak tanır.

Web Sitesi: privateemail.com

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