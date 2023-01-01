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Disroot Forum

Disroot Forum

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Web Sitesi: disroot.org

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Topluluğunuz, grubunuz veya kolektifiniz için tartışma forumları/posta listesi. Disroot'un forumu Discourse tarafından desteklenmektedir. Söylem, tartışma forumlarına tamamen açık kaynaklı, modern bir yaklaşımdır. Topluluğunuzun, grubunuzun veya kolektifinizin hem kamusal hem de özel iletişim platformlarını oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar. Aynı zamanda bireylere ilgi duydukları konularda konular oluşturma ve bu konuyu tartışacak başkalarını bulma veya mevcut topluluğa katılma olanağı da verir.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Forum ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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