WebCatalog
Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Elastic Email çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Elastic Email, en uygun maliyetli teslimat motoru üzerine kurulmuş bir pazarlama platformudur. Halihazırda e-postalarını gönderen on binlerce şirkete katılın!

Web Sitesi: elasticemail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Elastic Email ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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