WebCatalog
Tiddlyhost

Tiddlyhost

tiddlyhost.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tiddlyhost çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Saniyeler içinde kendi wiki'niz: Kurulum gerektirmeden kendi güçlü, genişletilebilir, kişisel wiki'nizi saniyeler içinde edinin. Özel veya herkese açık yapın. TiddlyWiki tarafından desteklenmektedir: Tiddlyhost, Jeremy Ruston tarafından oluşturulan devrim niteliğindeki açık kaynaklı JavaScript wiki'si TiddlyWiki tarafından desteklenmektedir. Tiddlyspot'un yaratıcısından: Tiddlyhost, Tiddlyspot'un güvenli, modern ve güvenilir halefidir ve kodu açık kaynaktır.

Web Sitesi: tiddlyhost.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tiddlyhost ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Proton Calendar

calendar.proton.me

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privateemail.com

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app.unleash-hosted.com

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