WebCatalog
Private Packagist

Private Packagist

packagist.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Private Packagist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PHP paketleri için oluşturucu deposu. Private Packagist ile Composer bağımlılık kurulumu, kodunuz nerede saklanırsa saklansın hızlı ve güvenilirdir. Açık kaynak ve üçüncü taraf bağımlılıklarınızı yansıtın ve güvenlik açıklarını izleyin.

Web Sitesi: packagist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Private Packagist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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OpenCart

OpenCart

opencart.com

Openbase

Openbase

openbase.com

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Activepieces

cloud.activepieces.com

Volta

Volta

volta.net

WhiteSource

WhiteSource

saas.whitesourcesoftware.com

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