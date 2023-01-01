WebCatalog

Plural

Plural

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: plural.sh

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plural çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Açık kaynaklı uygulamaları bulutunuzda dakikalar içinde dağıtın, güvenli hale getirin ve ölçeklendirin. Plural, hızlı hareket eden ekipleri üçüncü taraf OSS uygulamalarını çalıştırmanın getirdiği baş ağrısından kurtarmak için pillerle birlikte gelir.

Web Sitesi: plural.sh

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plural ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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