Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bitwarden, web sitesi kimlik bilgileri gibi hassas bilgileri şifrelenmiş bir kasada saklayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yönetimi hizmetidir. Bitwarden platformu, bir web arayüzü, masaüstü uygulamaları, tarayıcı uzantıları, mobil uygulamalar ve CLI dahil olmak üzere çeşitli istemci uygulamaları sunar. Bitwarden, bulutta barındırılan bir hizmetin yanı sıra çözümü şirket içinde dağıtma olanağı da sunuyor.

Web Sitesi: bitwarden.com

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