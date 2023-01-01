WebCatalog

Bitwarden

Bitwarden

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Web Sitesi: bitwarden.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitwarden çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bitwarden, web sitesi kimlik bilgileri gibi hassas bilgileri şifrelenmiş bir kasada saklayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yönetimi hizmetidir. Bitwarden platformu, bir web arayüzü, masaüstü uygulamaları, tarayıcı uzantıları, mobil uygulamalar ve CLI dahil olmak üzere çeşitli istemci uygulamaları sunar. Bitwarden, bulutta barındırılan bir hizmetin yanı sıra çözümü şirket içinde dağıtma olanağı da sunuyor.

Web Sitesi: bitwarden.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitwarden ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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