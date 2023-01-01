Açık kaynaklı WireMock üzerine inşa edilen WireMock Cloud, self servis kullanıcı arayüzü, kurumsal destek ve sınırsız ölçek dahil olmak üzere barındırılan bir deneyim sunar.

Web Sitesi: wiremock.io

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