WebCatalog

Travis CI

Travis CI

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Web Sitesi: travis-ci.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Travis CI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Travis CI, GitHub ve Bitbucket'te barındırılan yazılım projelerini oluşturmak ve test etmek için kullanılan, barındırılan bir sürekli entegrasyon hizmetidir. Travis CI, özel projeler için çeşitli ücretli planlar ve açık kaynak için ücretsiz bir plan sağlar. TravisPro, müşterinin kendi donanımı üzerinde özel bir sürümün özel dağıtımlarını sağlar. Kaynak teknik olarak özgür bir yazılımdır ve GitHub'da izin verilen lisanslar altında parça parça mevcuttur. Ancak şirket, bir kullanıcının izlemesi ve gerçekleştirmesi gereken çok sayıda görevin, bazı kullanıcıların Enterprise sürümünü kendi altyapılarıyla başarılı bir şekilde entegre etmesini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Web Sitesi: travis-ci.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Travis CI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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