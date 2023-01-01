Travis CI, GitHub ve Bitbucket'te barındırılan yazılım projelerini oluşturmak ve test etmek için kullanılan, barındırılan bir sürekli entegrasyon hizmetidir. Travis CI, özel projeler için çeşitli ücretli planlar ve açık kaynak için ücretsiz bir plan sağlar. TravisPro, müşterinin kendi donanımı üzerinde özel bir sürümün özel dağıtımlarını sağlar. Kaynak teknik olarak özgür bir yazılımdır ve GitHub'da izin verilen lisanslar altında parça parça mevcuttur. Ancak şirket, bir kullanıcının izlemesi ve gerçekleştirmesi gereken çok sayıda görevin, bazı kullanıcıların Enterprise sürümünü kendi altyapılarıyla başarılı bir şekilde entegre etmesini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Web Sitesi: travis-ci.com

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