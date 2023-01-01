WebCatalog
Blynk

Blynk

blynk.cloud

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Blynk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sürükle ve bırak uygulama oluşturucumuzla özel mobil uygulamalar ve web kontrol panelleri oluşturun. Entegre arka uç altyapısı, özel bulut, cihaz yönetimi ve kullanıcı yönetimi araçlarıyla eksiksiz, donanımdan bağımsız bir IoT çözümü elde edin. Beyaz etiket seçeneğimizle kendi uygulamanızı Appstore/Google Play'de yayınlayın.

Web Sitesi: blynk.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blynk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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