KIRI.ART ("SD-MUI"), Stability.AI'nin Stabil Difüzyonu için bir WEB kullanıcı arayüzüdür. Odak noktası, arkadaşlarla paylaşılması kolay, basit, sıfır kurulumlu, mobil öncelikli bir arayüzdür. Topluluk tarafından geliştirilen Ücretsiz ve Açık Kaynak Yazılımdır ("FOSS"). Burada ücretsiz ve ücretli kredilerle anında kullanılabilir, kendi bilgisayarınızda ücretsiz olarak çalıştırılabilir (uygun bir GPU'nuz varsa) veya banana.dev'in sunucusuz GPU bulutu aracılığıyla çok ucuza çalıştırılabilir. GitHub proje sayfamıza katılın ve birlikte harika bir şey oluşturalım.

Web Sitesi: kiri.art

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