WebCatalog
Kiri.Art

Kiri.Art

kiri.art

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kiri.Art çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KIRI.ART ("SD-MUI"), Stability.AI'nin Stabil Difüzyonu için bir WEB kullanıcı arayüzüdür. Odak noktası, arkadaşlarla paylaşılması kolay, basit, sıfır kurulumlu, mobil öncelikli bir arayüzdür. Topluluk tarafından geliştirilen Ücretsiz ve Açık Kaynak Yazılımdır ("FOSS"). Burada ücretsiz ve ücretli kredilerle anında kullanılabilir, kendi bilgisayarınızda ücretsiz olarak çalıştırılabilir (uygun bir GPU'nuz varsa) veya banana.dev'in sunucusuz GPU bulutu aracılığıyla çok ucuza çalıştırılabilir. GitHub proje sayfamıza katılın ve birlikte harika bir şey oluşturalım.

Web Sitesi: kiri.art

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kiri.Art ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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