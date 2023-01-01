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Standard Notes

Standard Notes

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Web Sitesi: standardnotes.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Standard Notes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.

Web Sitesi: standardnotes.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Standard Notes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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