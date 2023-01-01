Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.

Web Sitesi: standardnotes.org

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