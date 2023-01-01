Yapılacaklar listelerini tutmak, not yazmak, düzenlemek, içe ve dışa aktarmak için tasarlanmış, şifreleme desteğine sahip açık kaynaklı not defteri uygulaması.

Web Sitesi: laverna.cc

Yasal Uyarı: WebCatalog, Laverna ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.