Disroot Pads

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Belgeleri doğrudan web tarayıcısında gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde oluşturun ve düzenleyin. Disroot'un pedleri Etherpad tarafından desteklenmektedir. Pad, doğrudan web tarayıcısında gerçek zamanlı olarak ortaklaşa düzenleyebileceğiniz çevrimiçi bir metindir. Herkesin değişiklikleri anında tüm ekranlara yansıyor. Arkadaşlarınızla, öğrenci arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla birlikte makaleler, basın bültenleri, yapılacaklar listeleri vb. yazın.

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