WebCatalog
Disroot Pads

Disroot Pads

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Pads çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Belgeleri doğrudan web tarayıcısında gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde oluşturun ve düzenleyin. Disroot'un pedleri Etherpad tarafından desteklenmektedir. Pad, doğrudan web tarayıcısında gerçek zamanlı olarak ortaklaşa düzenleyebileceğiniz çevrimiçi bir metindir. Herkesin değişiklikleri anında tüm ekranlara yansıyor. Arkadaşlarınızla, öğrenci arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla birlikte makaleler, basın bültenleri, yapılacaklar listeleri vb. yazın.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Pads ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Disroot Calc

Disroot Calc

disroot.org

EtherCalc

EtherCalc

ethercalc.net

Disroot Cryptpad

Disroot Cryptpad

disroot.org

Disroot Audio

Disroot Audio

disroot.org

Magma Studio

Magma Studio

magmastudio.io

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

AnyList

AnyList

anylist.com

Disroot Polls

Disroot Polls

disroot.org

Laverna

Laverna

laverna.cc

DEEPMOTION

DEEPMOTION

deepmotion.com

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Dashboard

Dashboard

community.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası