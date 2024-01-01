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Anewstip

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Web Sitesi: anewstip.com

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Anewstip, girişimcilerin, halkla ilişkiler profesyonellerinin ve pazarlamacıların ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) aramasına, medya listeleri oluşturmasına, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri göndermesine ve çevrimiçi ve izleme yapmasına yardımcı olan tek noktadan bir PR platformudur. Twitter bahsediyor. 1) 1 milyon gazetecinin, editörün, blog yazarının ve medya kuruluşunun e-postaları ve telefon numaraları. 2) tweet'lerine göre ilgili medya kişilerini arayın. 3) makalelerine göre ilgili medya bağlantılarını arayın. 4) medya listeleri oluşturun. 5) kişiselleştirilmiş sunumlar ve toplu basın bültenleri gönderin ve açılışları ve tıklamaları izleyin. Ücretsiz deneme için buradan kaydolun: https://anewstip.com/

Kategoriler:

Productivity
Media and Influencer Targeting Software
Media Monitoring Software

Web Sitesi: anewstip.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Anewstip ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Feedly

Feedly

feedly.com

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Awario

Awario

awario.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Brand24

Brand24

brand24.com

Mention

Mention

mention.com

Cision

Cision

cision.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

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