Anewstip, girişimcilerin, halkla ilişkiler profesyonellerinin ve pazarlamacıların ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) aramasına, medya listeleri oluşturmasına, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri göndermesine ve çevrimiçi ve izleme yapmasına yardımcı olan tek noktadan bir PR platformudur. Twitter bahsediyor. 1) 1 milyon gazetecinin, editörün, blog yazarının ve medya kuruluşunun e-postaları ve telefon numaraları. 2) tweet'lerine göre ilgili medya kişilerini arayın. 3) makalelerine göre ilgili medya bağlantılarını arayın. 4) medya listeleri oluşturun. 5) kişiselleştirilmiş sunumlar ve toplu basın bültenleri gönderin ve açılışları ve tıklamaları izleyin. Ücretsiz deneme için buradan kaydolun: https://anewstip.com/

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