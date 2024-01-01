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Publifix.net

Publifix.net

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Publifix.net is a PR and press release distribution software, used daily by hundreds of media outlets from different countries. With Publifix.net, PR and marketing teams can easily share their content with thousands of affiliated journalists in just a few clicks. To ensure optimal distribution results, Publifix.net allows for segmented PR content distribution based on language, country, and category. Highly praised features include instant access to the platform's registered media database, alerts for new content, and real-time download notifications. Publifix.net is an ideal tool for PR agencies, marketing and communications teams, as well as corporate communication departments across various industries.

Kategoriler:

Business
Basın Bülteni Dağıtım Yazılımı

Web Sitesi: publifix.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Publifix.net ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Zex PR Wire

Zex PR Wire

zexprwire.com

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