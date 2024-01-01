Chainwire, kripto para birimi ve blockchain endüstrisine yönelik bir haber yayını sendikasyon hizmetidir. Kripto para projeleri, blockchain şirketleri, borsalar, yatırım firmaları ve PR ajansları için tasarlanan Chainwire, basın bültenlerinin hiper hedefli kripto medya kuruluşlarında eş zamanlı olarak yayınlanmasına olanak tanıyor. Biz Kimiz? Chainwire, köklü medya bağlantılarına sahip deneyimli bir PR ekibi tarafından geliştirildi ve size hedef pazarınıza doğrudan bir hat sağladı. Yıllardır kripto haber yayını işinin ön saflarında faaliyet gösterdik ve sektördeki tüm büyük yayıncılarla bağlantılar kurduk. Nasıl Çalışıyoruz? Basın bülteninizi Chainwire'a gönderdikten sonra editör ekibimiz içeriğinizi inceler ve size görüşlerini sunar. Uzun yıllar kripto ve blockchain PR alanında çalıştıktan sonra, PR'nizi daha güçlü, alakalı ve özlü hale getirmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi biliyoruz. Ardından, basın bülteniniz doğrudan Chainwire'ın entegrasyonu aracılığıyla hiper hedefli kripto ve blockchain medya kuruluşlarına dağıtıldığında sihir gerçekleşir. PR dağıtıldıktan sonra sonuçları neredeyse gerçek zamanlı olarak analiz edebilirsiniz. Neden Chainwire? Otomatik dağıtım, Chainwire'ın hizmetinin hikayelerinizi önemli tüm kripto medya sitelerinin ön sayfasına koymasıyla zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.

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