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iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

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Web Sitesi: icrowdnewswire.com

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iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek seviyesinde. iCrowdNewswire, geleneksel yayın hizmetlerini geliştirerek, en yeni yapay zeka teknolojileriyle premium ve niş dağıtım özelliklerini ekleyerek, coğrafi ve demografik hedeflemeyle, yapay zeka tabanlı çevirilerle, seçilmiş e-posta dağıtımıyla, premium veritabanlarına teslimatla ve sesli dijital asistanlar aracılığıyla ek dağıtımla rakiplerinden farklılaşıyor. Hedef kitlenize doğrudan ulaşmak, marka bilinirliğinizi anında artırmak ve dönüşümlerinizi artırmak için Amazon Alexa. Yenilikçi, kullanımı kolay ürünlerimizle basın bülteninizin erişimini artırabilirsiniz. iCrowdNewswire'dan ReleaseLive, yayınınızı artırmak için Google, Taboola, Facebook, Instagram ve LinkedIn tarafından desteklenen reklam odaklı dağıtımı katmanlayarak geleneksel basın bülteni dağıtımında devrim yaratıyor. iCrowd, yayınınızı yeni boyutlara taşımak ve eyleme dönüştürülebilir raporlama sağlayan kampanyanızda gerçek analizlerle hedeflenen yatırım getirisi sağlamak için ücretli sosyal ve dijital medya dağıtımını birleştirerek sürümünüzü etkili bir şekilde pazarlar.

Kategoriler:

Productivity
Basın Bülteni Dağıtım Yazılımı

Web Sitesi: icrowdnewswire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iCrowdNewswire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

JournoLink

JournoLink

journolink.com

Software Connect

Software Connect

softwareconnect.com

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

PR Fire

PR Fire

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