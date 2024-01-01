iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek seviyesinde. iCrowdNewswire, geleneksel yayın hizmetlerini geliştirerek, en yeni yapay zeka teknolojileriyle premium ve niş dağıtım özelliklerini ekleyerek, coğrafi ve demografik hedeflemeyle, yapay zeka tabanlı çevirilerle, seçilmiş e-posta dağıtımıyla, premium veritabanlarına teslimatla ve sesli dijital asistanlar aracılığıyla ek dağıtımla rakiplerinden farklılaşıyor. Hedef kitlenize doğrudan ulaşmak, marka bilinirliğinizi anında artırmak ve dönüşümlerinizi artırmak için Amazon Alexa. Yenilikçi, kullanımı kolay ürünlerimizle basın bülteninizin erişimini artırabilirsiniz. iCrowdNewswire'dan ReleaseLive, yayınınızı artırmak için Google, Taboola, Facebook, Instagram ve LinkedIn tarafından desteklenen reklam odaklı dağıtımı katmanlayarak geleneksel basın bülteni dağıtımında devrim yaratıyor. iCrowd, yayınınızı yeni boyutlara taşımak ve eyleme dönüştürülebilir raporlama sağlayan kampanyanızda gerçek analizlerle hedeflenen yatırım getirisi sağlamak için ücretli sosyal ve dijital medya dağıtımını birleştirerek sürümünüzü etkili bir şekilde pazarlar.

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