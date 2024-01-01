iPR Software

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

iPR Yazılımı, haber ve medya içeriklerini kurumsal web sitelerine, sosyal medyaya, haber yayınlarına, arama motorlarına ve medya kuruluşlarına yayınlayan, barındıran ve dağıtan hepsi bir arada bir halkla ilişkiler ve pazarlama yazılımı çözümüdür.

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