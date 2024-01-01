Clipsource'un Medya Merkezi, medya ve eğlence endüstrisi için haber ve içerik paylaşımını basitleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış tek PR dağıtım platformudur. Hepsi bir arada çözüm, zengin haberleri görseller, videolar, program katalogları ile birlikte dağıtmayı ve tüm önemli kişilerinize ve paydaşlarınıza değişiklikleri planlamayı kolaylaştırarak TV programlarınız, filmleriniz ve kitaplarınız için daha fazla kapsama alanı sağlamanıza yardımcı olur. Çoklu Paylaşım Seçenekleri Media Center ile tüm içeriğinizi istediğiniz şekilde oluşturup dağıtacak araçlara sahip olursunuz. Basın bültenlerini, haberleri veya diğer zengin medyaları kişisel Medya Merkezinizde, e-posta, API veya sosyal kanallar aracılığıyla tek bir uyumlu iş akışında oluşturun ve dağıtın. Tüm önemli kişilerinizi yönetin Güvenli içeriği tüm önemli kişilerinize ve paydaşlarınıza organize etmenizi, gruplandırmanızı ve dağıtmanızı kolaylaştırıyoruz. Gazetecilerin ve etki sahibi kişilerin erişim uygulamalarını yönetin ve e-posta adreslerinin etkin olmaması veya çalışmaması durumunda bilgi sahibi olun. Halkla ilişkiler çalışmalarınızı takip edin E-postalarınızı doğru kişilerin aldığından ve çalışmalarınıza katıldığından emin olmak istiyorsunuz. Gerçek zamanlı istatistikler, dosya indirmelerini, açılma oranlarını, sosyal paylaşım istatistiklerini ve etkileşim oranlarını görmenize olanak tanır.

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