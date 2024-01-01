Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RepTrak, CCO'nuzu ve iletişim liderlerinizi önemli bilgilerle çevreleyerek, şirketinize özel dinamik marka itibar ortamınızın 360 derecelik bir görünümünü sağlayan tek yazılım platformudur. Liderlerin şirketinizin algılanma şeklini ölçmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan bütünsel, hepsi bir arada bir gösterge panosu sağlar.

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