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Rolli

Rolli

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: rolliapp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Rolli çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Rolli, gazetecilere doğrulanmış uzmanlara ve haber etkinliklerine kaynak sağlamaları için son teknoloji araçlar sağlayan ilk ve tek Newsroom as a Service™'i piyasaya sürdü.

Kategoriler:

Productivity
Diğer Halkla İlişkiler Yazılımları

Web Sitesi: rolliapp.com

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Screeners.com

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