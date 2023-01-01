BBC News, British Broadcasting Corporation'ın (BBC) haberlerin ve güncel olayların toplanmasından ve yayınlanmasından sorumlu operasyonel bir iş bölümüdür. Departman dünyanın en büyük haber yayını organizasyonudur ve her gün yaklaşık 120 saat radyo ve televizyon yayınının yanı sıra çevrimiçi haber yayını da yapmaktadır. Hizmetin dünya çapında 250'den fazla muhabiri olan 50 yabancı haber bürosu bulunmaktadır. Fran Unsworth, Ocak 2018'den beri Haber ve Güncel İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bakanlığın yıllık bütçesi 350 milyon £'un üzerindedir; 2.000'i gazeteci olmak üzere 3.500 personeli bulunmaktadır. BBC News'in yerel, küresel ve çevrimiçi haber bölümleri, Londra'nın merkezindeki Broadcasting House'da, Avrupa'nın en büyük canlı haber odasında yer almaktadır. Parlamento yayını Londra'daki Millbank'taki stüdyolarda yapılıyor ve yayınlanıyor. BBC İngilizce Bölgeleri aracılığıyla, BBC'nin ayrıca İngiltere genelinde bölgesel merkezleri ve Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de ulusal haber merkezleri bulunmaktadır. Tüm uluslar ve İngiliz bölgeleri kendi yerel haber programlarını, diğer güncel olayları ve spor programlarını hazırlar. BBC, kraliyet tüzüğüyle yetkilendirilmiş yarı özerk bir kuruluştur ve onu operasyonel olarak hükümetten bağımsız hale getirir; hükümetin genel müdürünü atama veya görevden alma yetkisi yoktur ve tarafsız bir şekilde rapor vermesini talep etme yetkisi yoktur. Ancak tüm büyük medya kuruluşlarında olduğu gibi, hem Birleşik Krallık içinde hem de yurt dışında siyasi yelpazenin her yerinden siyasi önyargılı olmakla suçlanıyor.

Web Sitesi: bbc.com

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