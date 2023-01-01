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AllSides

AllSides

allsides.com

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Siyasi yelpazede dengeli haberler, bakış açıları ve sorunlar sunmak için medyadaki önyargı derecelendirmelerini kullanıyoruz. Tarafsız haber yayını mevcut değil; tarafsız haber ya da gerçek anlamda partizan olmayan haber diye bir şey yok. Dengeyi sağlamak için teknolojiyi ve farklı bakış açılarını kullanıyoruz.

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