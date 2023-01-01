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BBC iPlayer

BBC iPlayer

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BBC iPlayer, BBC'nin internet yayını, yakalama, televizyon ve eski radyo hizmetidir. Hizmet, cep telefonları ve tabletler, kişisel bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarda mevcuttur. İngiltere merkezli izleyicilere sunulan iPlayer hizmetleri hiçbir ticari reklam içermez. BBC iPlayer, iPlayer ve BBC Media Player terimleri, aynı içeriği görüntülemek veya dinlemek için kullanılan çeşitli yöntemleri ifade eder. Birleşik Krallık'taki herhangi bir yayıncının canlı televizyon yayınlarını izlemek veya kaydetmek ya da Birleşik Krallık'ta TV lisansı olmadan BBC TV'nin kaçırılan programlarını veya BBC TV isteğe bağlı programlarını izlemek suçtur. 2015 yılında BBC, ses ve yayın oynatmaya doğru ilerlediğini bildirdi. video içeriği Flash veya Media Player mobil uygulaması yerine web tarayıcılarındaki açık HTML5 standartları aracılığıyla. 17 Ekim 2018'de BBC 'iPlayer Radio' markasının yerini BBC Sounds aldı.

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Yasal Uyarı: WebCatalog, BBC iPlayer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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