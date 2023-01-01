VOA English

Amerika'nın Sesi'nden İngilizce haberler. VOA, ABD, Asya, Afrika ve Ortadoğu'nun tamamını kapsamaktadır. Amerika'nın Sesi (VOA), tahmini haftalık 236,8 milyonluk izleyici kitlesine 40'tan fazla dilde haber ve bilgi sağlayan, ABD'nin en büyük uluslararası yayıncısıdır. VOA dijital, televizyon ve radyo platformları için içerik üretiyor.

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