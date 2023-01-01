NHK WORLD-JAPAN, Japonya'nın kamu medya kuruluşu NHK'nin uluslararası hizmetidir. Televizyon aracılığıyla Japonya ve Asya hakkındaki en son bilgileri sağlar.

Web Sitesi: www3.nhk.or.jp

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