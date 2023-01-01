World Economic Forum

Dünya Ekonomik Forumu, küresel, bölgesel ve sektörel gündemleri şekillendirmek için iş dünyasından, siyasi, akademik ve toplumun diğer liderlerini bir araya getirerek dünyanın durumunu iyileştirmeye kendini adamış bağımsız bir uluslararası kuruluştur. 1971 yılında kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak kurulan ve merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Forum'un hiçbir siyasi, partizan veya ulusal çıkarla bağlantısı yoktur.

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