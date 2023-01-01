SMART Apartment Data

Sektör Liderlerinin Güvendiği Ülke Çapında Apartman Veri Hizmetleri Doğru çok aileli veri ve analitiklerin en kapsamlı kaynağı. 10.000'den fazla sektör profesyonelinin güvendiği en büyük ulusal veri kümeleri.

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