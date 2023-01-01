France Télévisions, Fransız ulusal kamu televizyon yayıncısıdır. Kamuya ait televizyon kanalları France 2 ve France 3'ün birleşmesinden oluşan, daha sonra yasal olarak bağımsız kanallar France 4 ve France 5'in de katıldığı devlete ait bir şirkettir.

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