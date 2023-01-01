WebCatalog
CFE

CFE

cfe.mx

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Comisión Federal de Electricidad, yaygın olarak CFE olarak bilinen, Meksika'nın devlete ait elektrik kuruluşudur. Ülkenin hakim elektrik şirketi ve Pemex'ten sonra ülkenin en güçlü ikinci devlet şirketidir.

Web Sitesi: app.cfe.mx

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