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ChargePoint

ChargePoint

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Web Sitesi: chargepoint.com

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ChargePoint (eski adıyla Coulomb Technologies), merkezi Campbell, Kaliforniya'da bulunan bir elektrikli araç altyapı şirketidir. ChargePoint, 14 ülkede faaliyet gösteren bağımsız EV şarj istasyonlarından oluşan en büyük çevrimiçi ağı işletmektedir ve burada kullanılan teknolojiyi sağlamaktadır.

Web Sitesi: chargepoint.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ChargePoint ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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