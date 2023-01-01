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ChargePoint (eski adıyla Coulomb Technologies), merkezi Campbell, Kaliforniya'da bulunan bir elektrikli araç altyapı şirketidir. ChargePoint, 14 ülkede faaliyet gösteren bağımsız EV şarj istasyonlarından oluşan en büyük çevrimiçi ağı işletmektedir ve burada kullanılan teknolojiyi sağlamaktadır.

Web Sitesi: chargepoint.com

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