Yer seçimi, konum planlama ve genişletme stratejisi için konum zekası platformu. Symaps, çeşitli sektörlerdeki (perakende, lüks, restoranlar, araç şarj istasyonları,...) müşterilerin konumla ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Platform, en iyi konumları belirlemek ve puanlamak için çeşitli türdeki konum verilerinin (sosyo-demografik özellikler, ziyaretçi sayısı, rekabet ortamı, özel veriler) değerini birleştirir ve çıkarır. Pek çok işlevsellik mevcuttur: ağ kapsamını görselleştirin, kapsama alanlarını keşfedin, konumları karşılaştırın, beyaz bölgeleri belirleyin, önceden tanımlanmış bir dizi kritere göre yeni büyüme alanlarını hedefleyin, benzer konumları bulun, rekabetle kıyaslayın,... Sezgisel arayüz ve katmanların kolay görselleştirilmesi Haritadaki verilerin işlenmesi, verilerin içe ve dışa aktarılması. Symaps platformu dünya çapında faaliyet göstermektedir ve şu anda 15 ülkede kullanılmaktadır.

Web Sitesi: symaps.io

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