Symaps.io

Symaps.io

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: symaps.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Symaps.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yer seçimi, konum planlama ve genişletme stratejisi için konum zekası platformu. Symaps, çeşitli sektörlerdeki (perakende, lüks, restoranlar, araç şarj istasyonları,...) müşterilerin konumla ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Platform, en iyi konumları belirlemek ve puanlamak için çeşitli türdeki konum verilerinin (sosyo-demografik özellikler, ziyaretçi sayısı, rekabet ortamı, özel veriler) değerini birleştirir ve çıkarır. Pek çok işlevsellik mevcuttur: ağ kapsamını görselleştirin, kapsama alanlarını keşfedin, konumları karşılaştırın, beyaz bölgeleri belirleyin, önceden tanımlanmış bir dizi kritere göre yeni büyüme alanlarını hedefleyin, benzer konumları bulun, rekabetle kıyaslayın,... Sezgisel arayüz ve katmanların kolay görselleştirilmesi Haritadaki verilerin işlenmesi, verilerin içe ve dışa aktarılması. Symaps platformu dünya çapında faaliyet göstermektedir ve şu anda 15 ülkede kullanılmaktadır.
Kategoriler:
Business
Konum Zekası Yazılımı

Web Sitesi: symaps.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Symaps.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Tableau

Tableau

tableau.com

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Radar

Radar

radar.com

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Smappen

Smappen

smappen.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.