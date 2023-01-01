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Ancestry.com LLC, Lehi, Utah merkezli özel bir çevrimiçi şirkettir. Dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen şecere şirketi olup, şecere, tarihi kayıtlar ve ilgili genetik şecere web sitelerinden oluşan bir ağ işletmektedir.

Web Sitesi: ancestry.com

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