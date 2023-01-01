L.L.Bean, 1912 yılında Leon Leonwood Bean tarafından kurulmuş bir Amerikan özel perakende şirketidir. Genel merkezi Freeport, Maine'de kurulduğu yerde bulunan şirket, giyim ve açık hava eğlence ekipmanlarında uzmanlaşmıştır.

Web Sitesi: llbean.com

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