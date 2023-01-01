Penfield, Hudson, Massachusetts'te kurulmuş bir outdoor giyim markası ve özel şirkettir. 1975 yılında New England yerlisi Harvey Gross tarafından kurulan şirket, kaz tüyü ceketler, polarlar ve dış giyim üretimiyle ün kazanmıştır.

Web Sitesi: penfield.com

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