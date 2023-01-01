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Penfield

Penfield

penfield.com

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Penfield, Hudson, Massachusetts'te kurulmuş bir outdoor giyim markası ve özel şirkettir. 1975 yılında New England yerlisi Harvey Gross tarafından kurulan şirket, kaz tüyü ceketler, polarlar ve dış giyim üretimiyle ün kazanmıştır.

Web Sitesi: penfield.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Penfield ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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