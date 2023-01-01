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VinFast LLC, merkezi Hanoi'de bulunan özel bir otomotiv şirketidir. 2017 yılında kurulan şirket, Phạm Nhật Vượng tarafından kurulan holding kuruluşu Vingroup'un bir üyesidir.

Web Sitesi: vinfastauto.com

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