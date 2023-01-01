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VinFast

VinFast

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Web Sitesi: vinfastauto.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

VinFast LLC, merkezi Hanoi'de bulunan özel bir otomotiv şirketidir. 2017 yılında kurulan şirket, Phạm Nhật Vượng tarafından kurulan holding kuruluşu Vingroup'un bir üyesidir.

Web Sitesi: vinfastauto.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VinFast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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