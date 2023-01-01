Vietnam Airlines

Vietnam Havayolları Vietnam'ın bayrak taşıyıcısıdır. Havayolu 1956'da kuruldu ve daha sonra Nisan 1989'da devlete ait bir kuruluş olarak kuruldu. Vietnam Havayolları'nın genel merkezi Hanoi'nin Long Biên Bölgesi'ndedir ve merkezleri Noi Bai Uluslararası Havaalanı ve Tan Son Nhat Uluslararası Havaalanı'ndadır.

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