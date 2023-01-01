Yaygın olarak Mercedes olarak anılan Mercedes-Benz, 1926 yılında kurulmuş bir Alman lüks ve ticari araç otomotiv markasıdır. Mercedes-Benz AG'nin genel merkezi Stuttgart, Baden-Württemberg, Almanya'da bulunmaktadır. Mercedes-Benz AG, lüks tüketim araçları ve Mercedes-Benz markalı ticari araçlar üretmektedir.

Web Sitesi: mercedes-benz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mercedes-Benz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.