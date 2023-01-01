Lexus, Japon otomobil üreticisi Toyota'nın lüks araç bölümüdür. Lexus markası dünya çapında 90'dan fazla ülke ve bölgede pazarlanmaktadır ve Japonya'nın en çok satan premium otomobil markasıdır. Piyasa değeri açısından en büyük 10 Japon küresel markası arasında yer aldı. Lexus'un genel merkezi Japonya'nın Nagoya şehrinde bulunmaktadır.

Web Sitesi: lexus.com

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