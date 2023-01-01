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Lincoln

Lincoln

lincoln.com

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Lincoln, Amerikan otomobil üreticisi Ford'un lüks araç bölümüdür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi lüks araç markaları arasında pazarlanan Lincoln, General Motors'taki muadili Cadillac'a yakın bir konumda bulunuyordu.

Web Sitesi: lincoln.com

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