Lincoln, Amerikan otomobil üreticisi Ford'un lüks araç bölümüdür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi lüks araç markaları arasında pazarlanan Lincoln, General Motors'taki muadili Cadillac'a yakın bir konumda bulunuyordu.

Web Sitesi: lincoln.com

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