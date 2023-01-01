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Ferrari

Ferrari

ferrari.com

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Ferrari S.p.A., merkezi İtalya'nın Maranello şehrinde bulunan bir İtalyan lüks spor otomobil üreticisidir. 1939 yılında Alfa Romeo yarış bölümünden Enzo Ferrari tarafından Auto Avio Costruzioni adıyla kurulan şirket, ilk otomobilini 1940 yılında üretti ve ilk Ferrari rozetli otomobilini 1947'de üretti.

Web Sitesi: ferrari.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ferrari ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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